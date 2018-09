Festa grande per le Under 14 del Basket Pegli

Il fine settimana è stato di festa a Pegli per la squadra Under 14 femminile del Basket Pegli che ha ricevuto la medaglia di bronzo ottenuta nella fase finale dei campionati italiani vinta a Cagliari lo scorso luglio. “La soddisfazione è tanta, è due anni che disputiamo le finali – dichiara la presidente Antonella Traversa – L’anno scorso siamo arrivate quinte, in questa stagione abbiamo addirittura conquistato il terzo posto. Speriamo di crescere ancora e di fare tanta strada. Le femmine in questo momento sono in primo piano, ma non dimentichiamoci del settore maschile attivo in due campionati di Eccellenza in Piemonte. Tutti sono importanti e tutti sono curati dalla società nella stessa maniera. Il segreto del nostro successo è il grande lavoro e la passione che tutti mettono nel nostro progetto”.

In questa occasione, Basket Pegli ha inoltre annunciato la volontà di offrire il suo sostegno alle famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi. I loro ragazzi e le loro ragazze potranno usufruire di una stagione di attività gratuita presso il PalaSharkers di via Cialli a Pegli.

A premiare le Under 14, alla presenza del presidente regionale FIP Alberto Bennati e in rappresentanza dell’assessore regionale Ilaria Cavo, è stato Vittorio Ottonello, presidente onorario del Coni Liguria. “Siamo orgogliosi di avere delle giovani così promettenti e forti e una società così ben radicata sul territorio. Alle ragazze va un applauso in più perché riescono a conciliare sport di alto livello agli impegni scolastici, e questo non è mai facile”.

La squadra Under 14 del Basket Pegli è composta da Anna Magno (ala classe 2006 – 162 centimetri), Linda Bruzzone (playmaker 2004 – 152), Agata Praussello (guardia e capitano 2004 – 164), Elena Della Margherita(playmaker 2004 – 155), Giulia Renzi (guardia 2005 – 152), Lucrezia Vittori (ala 2004 – 165), Matilde Pini (pivot 2004 – 186), Giulia Garofalo (playmaker 2005 – 158), Federica Arecco (guardia 2004 – 165), Lara Cinque (ala 2004 – 163), Elisa Napoli (playmaker 2005 – 160), Arianna Barberis (ala 2004 – 176), Arianna Arado (ala/pivot 2004 – 185) e Federica Mariotti.