Feriti nel crollo del Morandi, dimessi Babin e Yelina. Primo week end a casa per Ardini

Genova. La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che alle 9 di stamani, come da comunicazione dei giorni precedenti, sono stati dimessi in via definitiva dal reparto di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale Eugeniu Babin e Natasha Yelina.

La coppia, ferita durante il crollo di Ponte Morandi, sta facendo rientro nella loro casa di Santa Maria Capua Vetere con un mezzo messo a disposizione dal Policlinico.

Contestualmente anche Gianluca Ardini, con il necessario permesso, trascorrerà il suo primo fine settimana a casa tra gli affetti della sua famiglia, per tornare in reparto (Riabilitazione e Rieducazione Funzionale) domani sera.