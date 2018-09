Faceva il pendolare per rifornirsi di eroina, arrestato pusher genovese

Genova. Viaggiava in treno sul tragitto Genova-Milano per recuperare la droga che poi spacciava nel capoluogo ligure e, per auesto motivo, gli agenti della sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno arrestato un genovese di 37 anni in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 40 grammi di eroina.

Gli agenti, che giovedì pomeriggio hanno effettuato, nella zona del centro storico e delle aree limitrofe, un servizio di controllo e prevenzione finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nella zona del Carmine, una persona, già conosciuta per i suoi precedenti per spaccio, uscire di casa e dirigersi a passo spedito verso la stazione ferroviaria.

I poliziotti lo hanno seguito e, sospettando che l’uomo potesse essere andato a rifornirsi di stupefacente nel capoluogo lombardo, ne hanno atteso il ritorno a Genova fino a poco prima delle 22.00, quando lo hanno visto scendere da un treno. Fermato per un controllo, è stato sottoposto a una perquisizione personale, che ha consentito il ritrovamento di una pietra di eroina, del peso di circa 40 grammi, occultata negli slip.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un ulteriore pezzo della medesima sostanza, di un bilancino elettronico e di tutto il materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Durante i controlli, inoltre, gli agenti hanno trovato nell’abitazione anche un acquirente del pusher, che ha ammesso di aver pattuito l’acquisto di stupefacente.