Expo Valpolcevera, Chiamami Genova: “Occasione sprecata per ribadire necessità dopo ponte Morandi”

Genova. Un’occasione sprecata. È quanto sostengono Davide Ghiglione e Sara Gallo, consiglieri di “Chiamami Genova – Putti sindaco” del Municipio V Valpolcevera al termine dell’Expo Valpolcevera.

Queste le motivazioni: “Siamo stati concordi nel mantenere la manifestazione per regalare momenti di svago, con la dovuta sobrietà, a una valle ferita, ma abbiamo richiesto nella conferenza capigruppo che fosse prevista un’iniziativa per ribadire le necessità della cittadinanza soprattutto in tema di servizi e trasporti, vista la situazione che sta vivendo la popolazione, iniziativa accolta dai gruppi presenti unitamente a due assessori della giunta. Una volta pubblicato il programma però non v’era traccia di questa nostra proposta, e ne abbiamo chiesto conto al presidente Romeo, che ha ribadito che ci sarebbero stati dei momenti di riflessione e cordoglio su quanto accaduto il 14 agosto. Momenti sicuramente doverosi e necessari, ma quanto da noi richiesto era qualcosa in più, e sarebbe stata anche l’occasione per mettere in atto quella tanto sbandierata partecipazione della cittadinanza di cui parlano tutte le forze politiche”.

I due consiglieri hanno aspettato la conclusione dell’Expo “per non creare polemiche durante questo momento delicato per la nostra vallata e non vogliamo pensare che la ragione di questa svista o malinteso risieda nell’aver privilegiato interessi di partito ad accordi istituzionali, abbiamo assistito a un presidio della lista Crivello, lo scorso sabato a Pontedecimo per il potenziamento dell’Ospedale Gallino, mentre il prossimo fine settimana ci sarà il Pd con i propri volontari per le vie di Certosa. Iniziative legittime e condivisibili ma, nonostante la giunta e il presidente si siano prontamente attivati presso gli enti preposti per segnalare le esigenze della popolazione in questa situazione di emergenza, l’iniziativa da noi proposta non avrebbe che rafforzato il lavoro svolto, ed è per questo che riteniamo si tratti di un’occasione sprecata”.