Equipaggio di yacht aggredisce e rapina un uomo, scattano le denunce

Santa Margherita Ligure. Sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata e lesioni personali in concorso i quattro uomini responsabili di aver aggredito ieri notte un cinquantenne genovese, residente in California, ma domiciliato a Santa Margherita Ligure. Dopo averlo colpito con calci e pugni, lo hanno immobilizzato, rubandogli il cellulare e il portafogli, che conteneva un ricco bottino: 2.200 dollari, 350 euro e diverse carte di credito.

Le indagini dei carabinieri della stazione locale hanno portato alla denuncia di 4 cittadini stranieri dell’Est europeo, di età compresa tra 27 e 38 anni, tutti parte dell’equipaggio di uno yacht battente bandiera maltese.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Lavagna e giudicata guaribile in 15 giorni.