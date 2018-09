Enrico Ciferri si è laureato nel fine settimana passato, Campione Italiano D-one Open grazie alla vittoria nella prova di Santa Margherita Ligure, organizzata dalla locale sede Lni. Per Ciferri il trionfo è doppio visto che la prova era valevole anche per la 7^ edizione del Trofeo Nucci Novi.

Presenza folta sia di concorrenti italiani che stranieri visto che sul campo di regata erano rappresentate ben nove nazioni, che hanno sfruttato il trofeo come prova generale per il Campionato Europeo che si svolgerà il prossimo fine settimana. Saranno 30 alla fine i partecipanti che hanno potuto sfruttare condizioni meterologiche molto buone con cielo sereno e 4-5 nodi di vento. Nella seconda giornata di gare invece si è potuti concludere una sola prova a causa dello scarso vento.

La classifica generale ha visto quindi imporsi come detto Enrico Ciferri seguito da Alessandro Novi e Giandomenico Boglione, entrambi dello Yacht Club Italiano. Fra gli stranieri si impone il britannico Giles Chipperfield del Lymington Town Sailing Club.