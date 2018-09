Emergenza Genova, scontro M5s-Toti. Salvatore: “Mina vagante, presto nuovo commissario per ricostruzione”

Genova. Le polemiche tra Movimento 5 Stelle e il governatore della Liguria Giovanni Toti, non sembrano placarsi, anzi. Se a Roma l’alleanza di governo sembra tenere gli argini al duello politico, in Liguria i pentastellati rilanciano gli attacchi al presidente della regione.

A pochi minuti dalla replica di Toti a Di Maio, è Alice Salvatore, capogruppo in consiglio regionale, a rincarare la dose: “Non è accettabile l’ultimatum che Toti si permette di dare al governo, evocando (o, peggio, minacciando) una possibile “pioggia di ricorsi” se solo qualcuno oserà mettere in dubbio il suo ruolo di commissario – sottolinea in una nota stampa – il perché Toti faccia finta di essere anche commissario alla ricostruzione non è chiaro. E se, come probabile, sarà nominata un’altra figura come commissario alla ricostruzione, Toti, da presidente di Regione dovrà semplicemente fare il presidente di Regione, e lavorare per il bene della popolazione ligure senza anatemi risentiti”.

Ma non solo. Secondo la portavoce ligure del M5s: “Toti sembra essere a tutti gli effetti una mina vagante che risponde esclusivamente a comitati d’affari, a logiche personali e personalistiche. A tutti e a tutto meno che al Governo cui deve rispondere e che lo sta aiutando, e agli interessi del territorio dove i cittadini chiedono con forza discontinuità rispetto ai responsabili della tragedia”

“Scene come quella di venerdì scorso, con il modellino del ponte rotto al tocco delle mani dell’Ad di Società Autostrade Castellucci – indagato dalla Procura di Genova per omicidio plurimo e colposo – tra le risate ilari dei presenti, tra cui lo stesso Toti, sono l’ennesimo schiaffo a una città ferita che sta cercando faticosamente di rialzarsi”