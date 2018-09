“E’ legge Salvini”: così truffavano gli anziani fingendosi direttori di banca. Arrestati ‘in trasferta’ a Genova

Genova. Si sono finti direttori di banca e, citando una fantomatica ‘legge Salvini’, hanno convinto un’anziana a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat, con tanto di pin. Tre sinti – Armandino e Irma Cena, 45 e 51 anni, ed Erika Grimaldi, 46 anni – sono stati arrestati dalla polizia. La Squadra mobile di Torino li ha intercettati a Genova: il gruppo criminale agiva infatti tra Piemonte, Liguria e Lombardia.

Nel corso di alcune perquisizioni, i poliziotti hanno sequestrato una Porsche Macan, utilizzata per mettere a segno i colpi, più di una cinquantina secondo l’accusa. Nell’ambito del Progetto Medusa, per il contrasto delle truffe agli anziani, è finito in manette anche Simone Lakatosk, polacco 22enne, perché, con un complice 17enne che è stato denunciato, ha cercato di truffare un anziano a Torino.

A Genovale due donne della banda avevano avvicinato per strada B.L. (classe 1933) e, dopo essersi presentate come dipendenti di una banca, avevano convinto l’anziana donna a fare accedere nella sua abitazione una di loro, alla quale la vittima consegnava il bancomat ed il pin.

L’anziana, su indicazione della malfattrice, aveva il bancomat con il numero del pin in una busta che, a seguito di sua distrazione, era stata sostituita dalla finta impiegata.

La truffatrice, inoltre, per convincere l’anziana vittima a consegnarle eventuali monili d’oro in suo possesso, le aveva detto che a seguito di alcuni cambiamenti legislativi della c.d. “legge Salvini”, vi era l’obbligo di dichiarare tutto l’oro posseduto, altrimenti il medesimo avrebbe perso ogni valore.

Dopo essere uscita di casa, la ladra aveva raggiunto la sua complice salendo, con la stessa, sull’auto alla cui guida vi era un uomo che le attendeva poco distante. I tre avevano immediatamente il bancomat appropriandosi complessivamente di 500 euro.

Non appena constatato l’avvenuto furto, le squadre mobili di Torino e Genova avevano bloccato i tre soggetti a bordo dell’autovettura e arrestato i tre.