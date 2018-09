Droge Piaggio, i metalmeccanici di Genova e Savona al governo: “Fare presto”

Genova. Ieri pomeriggio il ministro della Difesa nel corso di un question time al Senato, ha confermato la piena approvazione del governo al programma del drone di Piaggio, “ma ha purtroppo delegato la decisione del finanziamento, oltre 760 milioni di euro, al Parlamento, quindi dopo il passaggio in commissione”.

I sindacati metalmeccanici Cgil, Cisl e Uil sono preoccupati per il dilungarsi dei tempi è, in una nota congiunta, scrivono: “È tempo di portare a buon fine gli impegni tra il nostro paese e quello emiratino sull’azienda aeronautica e meccanica Piaggio Aero Industries”.

“Chiediamo – si legge – con tutta la nostra forza che si acceleri l’iter delle decisioni perché i lavoratori non possono più vedere sprecare le opportunità e vogliono capire quale futuro possano vivere. Non buttiamo via le potenzialità di questo Paese, degli operai, dei tecnici, dei professionisti tutti: donne e uomini, che operano in Piaggio Aero. Le rappresentanze dei lavoratori Piaggio attendono notizie che non deludano le attese per condividere un Piano Industriale e strategico e riaprire un nuovo periodo che ricostruisca fiducia e partecipazione vera dei lavoratori alla strategia industriale dell’azienda e del Paese”.