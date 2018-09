Droga, ancora arresti e denunce per spaccio in centro storico e a Sampierdarena

Genova. Diverse interventi della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città: un fermo, denunce e 30 grammi di droga sequestrate

L’arresto ha riguardato ieri un cittadino senegalese di 27 anni sorpreso nella flagranza del reato mentre cedeva, in via di Prè, una dose di hashish ad un 43enne genovese. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già con precedenti legati allo spaccio, sarà processato questa mattina con rito direttissimo.

In via Canzio, sempre i poliziotti delle Volanti, hanno denunciato un 36enne nigeriano che appena li ha visti si è liberato di un sacchetto contenente circa 15 gr. di marijuana e addosso ne aveva altri 10 tutti già suddivisi in dosi pronte per lo smercio.

Stessa dinamica ieri sera in Piazza Settembrini dove un 27enne nigeriano alla vista dei poliziotti del Commissariato Cornigliano ha lanciato un involucro contenente 14 gr. di cannabis e ha tentato la fuga. Raggiunto dagli agenti ha reagito con violenza sferrando agli operatori calci e pugni e tentando di morderli, prima di essere bloccato.

Per il giovane, oltre alla denuncia per la detenzione dello stupefacente, è scattato l’arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Fissata per questa mattina la direttissima.