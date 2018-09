Dormono in hotel a Santa Margherita, ma non saldano il conto, denunciati dai carabinieri

Santa Margherita Ligure. Avevano dormito in un hotel dal 29 luglio al primo agosto, ma poi non avevano pagato il conto.

Per questo i carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure, al termine di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso due cittadini lettoni di 26 e 30 anni.

Il conto finale ammontava a settecento euro.