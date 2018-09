Busalla ha ospitato il consueto appuntamento con il Memorial Roberto Barbieri. 5,3 i chilometri del percorso che hanno consentito una gara piuttosto veloce e combattuta. Ottima anche la partecipazione con 126 podisti al traguardo. Vittoria finale che è tutta tinte Frecce Zena che gioiscono per la prova dei fratelli Giulio ed Enrico Imberciadori autori di un testa a testa esaltante, vinta dal primo dei due per 2” con il tempo di 17’33”.

Dietro di loro Khalid Ghallab della Città di Genova che sale sul terzo gradino del podio. Buona presenza nei primi dieci per la Podistica Peralto con Maurizio Carta che è quarto, Giovanni Tornielli sesti e Fabio Scognamillo ottavo. Roberto Parodi dell’Atletica Vallescrivia termina al quinto posto mentre Giuseppe Vitello è il primo del Running Team Genova. Infine Alessandro Dassori è nono, davanti a Carlo Rosiello dei Maratoneti Genovesi termina decimo.

Al femminile la notizia è che Silva Dondero non ha vinto, ma si è “limitata” al secondo posto. L’eroina di giornata è stata Carola Corradi della Brancaleone Asti prima in 19’33” che le vale il 13° posto assoluto. Per la Dondero 20” di distacco e 16^ piazza. Bene anche Stefania Arpe dell’Entella Running che coglie un importante terzo posto con la 24^ posizione assoluta.