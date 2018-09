Dominio Atletica Novese al Trofeo Fausto Maluberti

Sarà la vicinanza con il Piemonte, ma la 22^ edizione del Trofeo Fausto Maluberti di Ronco Scriviafinisce nelle tasche dell’Atletica Novese che si porta a casa sia la staffeta maschile che quella femminile. 3 km divisi equamente fra altrettanti podisti che conducono Hicham Dhimi, Livio Denegri e Valerio Ottoboni a superare di un soffio gli avversari della Don Bosco. 8’04” il tempo dei piemontesi, un solo secondo in meno rispetto il team avversario composto da Abdi Bambi, Francesco Minafra e Ludovico Vaccari.

Terza posizione per le Grafiche G7 di Claudio Guzzo, Stefano Percivale e Federico Capurro. Alle loro spalle il team Hbm è quarto, ma festeggia la vittoria nella categoria senior con Massimo Romano, Simone Cabella e Roberto Parodi. Ma sono ancora i novesi a festeggiare con la vittoria anche nella classe junior maschile con il quinto posto assoluto di Dalia, Giacobbe e Bianucci. Dietro di loro, anche in classifica di categoria, la Lem Service di Marco e Luca Capanni e Fabio Pistone e Genova nel cuore con Montarsolo, Cumbicus e Sulis.

Ottava posizione per i vincitori della classe mista, il Mountain Team formato da Alessio Ottonello, Silvano Repetto e Tiziana Timossi. Per loro la vittoria arriva in 9’01”. Chiudono la top ten assoluta la squadra mista Atletica Vallescrivia e atleti liberi di Emanuele Minaglia, Paolo Mereta e Giorgio Cartasso. Decima un’altra squadra mista fra Don Bosco e Cambiaso Risso di Minervini, Guasti e Vaccari.

La classifica dei misti si completa con il secondo posto del Pera’s Team formato da Sergio Agosti, Ilaria Perassolo e Carlo Agosti, che la spunta di appena 3” sugli avversari del Maxi Team di Enrico Rossi, Elena Tronconi e Stefano Lanzoni.

Come detto anche al femminile la classifica si tinge di biancoceleste con la vittoria larga delle donne dell’Atletica Novese: Angela Giribaldi, Annalisa Mazzarello e Ilaria Bergaglio chiudono al 18° posto assoluto in 10’10”. Lontane le rappresentanti dei Maratoneti Genovesi che finiscono al 25° posto in 11’59” con le atlete Maria Rosa Ferrando, Giovanna Moi e Susanna Scaramucci. Terza piazza che è di nuovo ad appannaggio delle piemontesi Monica Tamagno, Svitlata Tsymbal e Claudia Fossa.