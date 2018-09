Disagi linea Acqui Terme-Ovada-Genova, lunedì l’assemblea dei pendolari

Ovada. Il comitato difesa trasporti valli Stura e Orba ha organizzato per lunedì 10 settembre (alle ore 21 nella Loggia di San Sebastiano), un’assemblea sul tema delle problematiche della linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme che è parzialmente chiusa per il crollo del ponte Morandi.

Nonostante siano stati attivati dei bus sostitutivi in partenza dalla stazione di Genova Pra’, con arrivo a Campoligure e viceversa, sono molti i disagi per chi si muove con il trasporto pubblico dalla valle Stura e Orba verso Genova e la sera deve tornare a casa. La pagina Facebook del comitato è diventato una sorta di “cahier de doléances“, in cui vengono segnalati tutti i disagi patiti in questi giorni di interruzione della linea.

Treni troppo corti, con il nuovo jazz insufficiente per gestire l’afflusso di pendolari, persone costrette ad attendere il bus successivo, magari previsto dopo un’ora. Fotografie con vagoni simili a carri bestiame, con persone stipate all’inverosimile.

Questi i problemi che si aggiungono a quelli già di routine (transito non incrementabile a causa del binario unico, qualche guasto elettrico sulla linea).

Il sindaco di Rossiglione Katia Piccardo ha parlato con i responsabili del dipartimento trasporti della Regione Liguria. Chiedendo risposte ad alcune proposte. Per esempio se fosse possibile utilizzare la bretella Borzoli/Voltri, da anni inutilizzata: “Sono in corso valutazioni da parte di Rfi ancora in corso – spiega Piccardo – verosimilmente si tratta di un’ipotesi non praticabile a meno di non realizzare un intervento piuttosto oneroso, con costi e tempistiche non ancora quantificati”.

Piccardo dice anche che è esclusa la possibilità di creazione di una banchina di fermata oltre Borzoli, verso Sud e naturalmente prima della zona rossa. Ancora in valutazione invece la richiesta di affiancare al trasbordo bus/treno (sulle cui essenziali necessità di potenziamento, coordinamento, comunicazione l’amministrazione ha insistito) anche la percorribilità della linea fino a Borzoli, riproposta stamattina anche all’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. Per i dati sull’attuale traffico cittadino la decisione potrebbe rivelarsi un boomerang. “Si è fatto presente – aggiunge Piccardo – che potrebbe decongestionare i bus almeno di coloro che si attestano in quelle stazioni senza proseguire: a loro avviso si tratta di numeri lontani da essere risolutivi anche solo parzialmente, ma continueranno ad analizzare anche questa ipotesi”.

Gli accordi con le aziende di bus sono chiari: devono esserci mezzi “scorta” in caso di sovrannumero, già attuata invece l’elasticità della partenza in caso di ritardo del treno che arriva da Levante con i pendolari.

Con l’inizio delle scuole, previsto per il 17 settembre, i timori per un ulteriore peggioramento della situazione sono più che fondati.