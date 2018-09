Genova. Un sopralluogo con tanto di galleria fotografica quello effettuato dal consigliere comunale di Sestri Levante Marco Conti, per documentare la situazione strutturale delle gallerie artificiali sull’Aurelia tra Sestri Levante e Lavagna in località Sant’Anna e una lettera inviata ad Anas.

“La documentazione fotografica che allego – scrive Conti – testimonia una grave carenza manutentiva delle strutture portanti e l’improcrastinabile necessità di mettere in atto un intervento complessivo di manutenzione straordinaria per salvaguardare sia la sicurezza dei cittadini che vi transitano, sia la struttura stessa. Penso che siate consapevoli che occorra anche ripristinare l’intera rete di regimazione delle acque superficiali presente a monte dell’Aurelia che a oggi versa in stato di totale abbandono, nonché eseguire periodiche ispezioni della parete rocciosa (falesia) per individuare eventuali criticità, non solo nei tratti dove la strada corre “a cielo aperto”, ma anche in corrispondenza delle gallerie artificiali e naturali, dove già in passato nel 1921 e nel 1953, si sono avuti distacchi (frane) che hanno raggiunto i 10 mila metri cubi, e che renderebbero superflue, al fine della sicurezza, le opere di protezione attive e passive a oggi installate”.

di 10 Galleria fotografica Stato delle gallerie artificiali in loc. Sant'Anna a Sestri Levante









Conti aggiunge che sempre più spesso si verifica la chiusura della viabilità in occasione di violente mareggiate e quindi risulta anche necessario “intervenire con la progettazione e la realizzazione di opere di protezione a mare che impediscano alle onde di frangere direttamente sotto e contro la opere di sostegno della strada, facendo in modo che possano dissipare l’energia al largo prima di raggiungere la costa”.