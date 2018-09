Decreto Genova, l’allarme del Pd: “Assenza stop contributi Inps, danno per le imprese”

Genova. In attesa della pubblicazione definitiva del decreto Genova il Pd in consiglio comunale lancia un allarme per una probabile lacuna che danneggerebbe le imprese. “Grave – dice la capogruppo Cristina Lodi – che non sia stata prevista per le attività produttive colpite dal crollo di ponte Morandi la sospensione degli adempimenti contributivi con l’Inps, una misura che è stata invece adottata da subito per altre calamità”. Il Pd propone che, come avvenuto nel caso dei terremoti in Emilia o all’Aquila, sia concessa agli imprenditori la possibilità di una rateazione fino a 5 anni dei pagamenti dei contributi Inps per il periodo oggetto di sospensione.

“Oggi – continua Lodi – anche gli artigiani e i commercianti in zona rossa o arancione devono versare i contributi”. Il decreto Genova di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale prevede solo sospensione dei tributi. Il Pd genovese è preoccupato anche per la mancata attivazione di ammortizzatori sociali in deroga per le piccole medie imprese.

“Infatti – precisa la consigliera dem – per la cassa ordinaria occorrono prospettive di ripresa e poi non tutte le aziende la hanno a disposizione (la possono utilizzare solo le aziende industriali). Chi è nella zona rossa ed è industria può usare la CIGO per evento oggettivamente non evitabile nei casi di forza maggiore. Chi non è in zona rossa o arancione ed è industria può fare la CiG ordinaria ma occorrono prospettive di ripresa e al momento non è semplice far previsioni. Gli altri imprenditori o artigiani o commercianti non hanno ammortizzatori sociali. Il lavoro va salvato e ci vogliono le misure e subito per farlo se no sono solo spot elettorali trascinati “