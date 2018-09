Decreto Genova, domani vertice a Roma, Toti: “Importante sapere che poteri avrà il commissario, non il suo nome”

Genova. “L’impianto del decreto Genova ha obbiettivi anche ambiziosi, ma non so se sono compatibili con i tempi chiesti da noi”, Giovanni Toti, presidente della Regione e commissario straordinario per l’emergenza legata al crollo di ponte Morandi continua a sottolineare l’esigenza del territorio, ossia quella di fare presto, sia per quanto riguarda la demolizione sia per quanto riguarda la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Operazioni che “devono andare di pari passo”, dice Toti, “sempre che ciò sia possibile in base alla legge che il governo è pronto a varare” per supportare il capoluogo ligure. “Noi parliamo di settimane, non di mesi, sempre dopo che la procura dissequestrerà i tronconi”, aggiunge Toti.

Domani, a Roma, il sia Toti sia il sindaco Marco Bucci discuteranno con il governo del decreto. “L’importante è sapere quali saranno i poteri del commissario per la ricostruzione, non il suo nome”.

Sul quale, d’altronde, non ci sono news. Il premier Giuseppe Conte stamani a margine di un evento dell’organizzazione mondiale della sanità ha detto: “Non abbiamo ancora un identikit preciso, alto, biondo, con gli occhi blu? – ha detto – sicuramente sarà colui che garantirà di realizzare il ponte quanto prima”. Il nome dovrà comunque essere deciso dal presidente del consiglio entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto Genova.