Ponte Morandi, sms di Conte a Di Maio: “Il decreto Genova è arrivato al Quirinale per la firma”

Genova. “Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura del decreto su Genova”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio à Bruxelles dopo i ritardi degli scorsi giorni dovuti alla mancanza delle previsioni di copertura finanziaria.

Di Maio ha ricordato che si tratta di un decreto ampio che contiene anche “le norme per Ischia un anno e mezzo dopo il terremoto”, ma anche le misure sulla cassa integrazione per cessazione per i lavoratori della Bekaert, quelle per il Centro Italia ovvero un “nuovo commissario per il terremoto e quelle norme che permetteranno ad Amatrice e Accumoli di riprendersi più velocemente”.

Nel corso della mattinata arrivano le conferme: il decreto Genova è arrivato al Quirinale. Il testo passerà alla valutazione dei tecnici della della presidenza della Repubblica. Difficile ipotizzare – non sono per ora filtrate indiscrezioni – se il decreto riceverà il via libera del Colle entro la giornata e sarà quindi pubblicato domani in Gazzetta ufficiale. Nel giorno della visita del presidente della Repubblica Mattarella, durante il Salone nautico, il capo dello Stato aveva rassicurato le istituzioni locali sul fatto che ci sarebbe stata attenzione ma senza inutili perdite di tempo.

Intanto, tenendo conto che teoricamente il nome del commissario straordinario per la ricostruzione dovrà essere nominato dal presidente del consiglio entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto, c’è però chi chiede un’accelerata ulteriore. Edoardo Rixi, viceministro ai Trasporti, auspica che: “Venga indicato il nome del Commissario quando esce il decreto o immediatamente dopo, in modo da recuperare tempo”. Commentando la notizia

dell’invio del dl Genova al Quirinale ha aggiunto: “Serve un manager che sappia affrontare situazioni di emergenza, con capacità professionali importanti e che ci si dedichi a tempo pieno, per realizzare il ponte velocemente. Condivido le esclamazioni dei miei concittadini genovesi: abbiamo bisogno di un ponte”.

E una prima reazione all’arrivo al Quirinale del decreto Genova è da parte del presidente della Regione, Giovanni Toti: “Non è detto che sia soddisfacente” ha dichiarato durante un’intervista radiofonica. “Bisognerà vedere cosa c’è scritto dentro dopo il balletto dell’ultima settimana tra un ministero e l’altro. Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali. Mi dà l’impressione che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, l’importante è che si raggiungano i risultati”. Di fatto sia la Regione sia il Comune sono rimasti esclusi dalla redazione definitiva del testo.