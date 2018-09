Decreto Genova, Conte: “Stiamo chiudendo il cerchio”

Genova. Sul decreto Genova “stiamo chiudendo il cerchio”. Il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del francobollo commemorativo per Padre Pio, ha rassicurato sull’iter del decreto per gestire l’emergenza dopo il crollo di Ponte Morandi.

“In questo momento il Decreto Genova è al ministero dell’Economia. -;ha spiegato – e stiamo aspettando gli ultimi rilievi per trasmetterlo a brevissimo al Quirinale, perché possa andare in Gazzetta Ufficiale”.

Difficile, quindi, che domani, quando arriverà in visita al Salone Nautico di Genova, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa avere già firmato il Decreto, come molti aspettavano. Si tratta, infatti, di un documento particolarmente articolato che, difficilmente potrà essere analizzato in poco tempo.