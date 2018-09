Dai sindacati agli artigiani ai commercialisti, coro di critiche al decreto Genova: “Misure insufficienti”

Genova. Decreto Genova “insufficiente”. E’ un coro unanime quello che critica il tanto atteso decreto legge che dovrebbe risollevare la città dopo la tragedia del ponte Morandi. E se ieri si sono espressi soprattutto i politici anche i “tecnici” lette con attenzione le norme rilevano come “la voce di Genova e della Liguria, dalle istituzioni, alle associazioni, ai sindacati, sia stata inascoltata o non si sia compresa l’entità del danno che il crollo del ponte sta rappresentando per centinaia di imprese, per il tessuto economico della nostra città” come spiega la confederazione degli artigiani in una nota.

“Appare sottovalutata l’importanza che il Porto di Genova ha, che non è certamente circoscritta al solo territorio genovese o ligure – ha precisato il presidente di Fita Cna Genova, Stefano Filippini -. Sono infatti insufficienti le risorse messe a disposizione per la portualità. Così come non sono adeguate le misure nei confronti di tutte quelle imprese la cui stessa sopravvivenza è messa in discussione”. “E’ poi inspiegabile – ha aggiunto Filippini – come non si sia compresa l’entità del danno che le imprese di autotrasporto stanno quotidianamente subendo, individuando un importo molto distante dal danno reale”. Altro tema cruciale relativo ai punti del Decreto Genova è quello degli ammortizzatori sociali. “Dobbiamo registrare la mancanza di un ammortizzatore sociale in grado di rispondere al pesante calo di fatturato e al conseguente esubero di personale di moltissime imprese artigianali e commerciali – ha sottolineato il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Auspichiamo che in fase di conversione in legge si corregga il tiro al fine di modificare in modo sostanziale le misure per una città che sta facendo di tutto per ripartire”.



Critici anche i commercialisti nelle parole del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, Paolo Ravà. Anche in questo caso Ravà precisa che al porto di Genova sono stati tagliati oltre 60 milioni di euro di introito. Secondo le norme, il porto avrebbe diritto al 3% degli introiti fiscali che vi transitano con limite a 95 milioni, ma il decreto porta questo limite a 30 milioni. Sulla cassa integrazione “il decreto la riconosce, ma solo per le imprese in crisi in fase di cessazione. Quindi tutte le altre imprese colpite dalle conseguenze del crollo, anche se danneggiate, e i loro lavoratori non hanno benefici”. Come sostegno alle imprese, all’articolo 4 si riconosce fino a un massimo di 200mila euro alle aziende che, dal crollo del ponte in poi (fino alla data dell’approvazione del decreto), abbiano riscontrato una diminuzione di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2017. La prima considerazione è che il limite della copertura è di appena 5 milioni di euro; la seconda considerazione è che certamente dal punto di vista dei ricavi il periodo di agosto e di una parte di settembre non può essere considerato significativo: “Si sarebbe dovuto ampliare l’arco temporale” dice Ravà che sulla zona franca urbana chiarisce come il decreto “riconosce per il periodo 2018-2019 l’esenzione dalle imposte e dai contributi previdenziali solo se avranno perso almeno il 25% del fatturato rispetto all’anno precedente nel periodo 14 agosto- 30 settembre 2018. Il beneficio però non è cumulabile con quello precedente e, comunque, agevola solo chi ha subito il danno di almeno un quarto del fatturato, escludendo tutte le altre aziende. Cosa capiterà a chi registrerà cali di fatturato in altro periodo?”

“Fortemente negativo” era stato il giudizio espresso ieri dai sindacati in particolare per la mancata cassa integrazione in deroga. “Le risorse stanziate sono del tutto insufficienti a permettere la sopravvivenza dei settori più colpiti tra cui il Porto, il comparto dell’autotrasporto e tutte le aziende produttive e di servizi – avevano detto in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil – senza dimenticare i tantissimi esercizi commerciali danneggiati da una viabilità compromessa che investe l’intera città. Inoltre, per le reali necessità di Genova, non sono sufficienti le assunzioni del personale previste dal decreto, mentre le procedure per la demolizione e la ricostruzione sono farraginose e non consentono tempi rapidi necessari al ripristino della normalità”.