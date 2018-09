Da pornoromanzo a incubo, 49enne ricattato da una coppia conosciuta su un sito di incontri

Genova. Conosce lui e lei su un sito internet di incontri, li contatta, i tre si conoscono e alla fine “l’affare” va in porto. Ma la storia a luci rosse si trasforma in un incubo, ben presto, per un 49enne genovese.

La coppia di scambisti, 30 anni lui, 26 lei, insieme a un complice, ha iniziato a minacciarlo di raccontare degli incontri e dei rapporti sessuali consumati ai suoi familiari se l’uomo non avesse consegnato 1000 euro, e poi altri 500 ai due.

A mettere fine all’estorsione sono stati i carabinieri della stazione di Cornigliano che hanno arrestato due dei giovani, entrambi genovesi, in flagranza. La denuncia era stata fatta partire dallo stesso malcapitato.

I militari hanno bloccato la coppia proprio quando si era presentata, per l’ennesima volta, a ritirare la somma di denaro. Nello stesso contesto è stata denunciata la 26enne con cui la vittima dell’estorsione ha avuto i rapporti sessuali. I due arrestati sono stati portati in carcere a Marassi.