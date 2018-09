Genova. Prima uscita stagionale per il Cus Genova Volley, prossimo all’esordio nel campionato nazionale di Serie B. Importante test in casa della Admo Lavagna, squadra giovane e ricca di talento quella di coach Cremisio. Importanti indicazioni per coach Gerry Grotto che ha fatto girare tutta la squadra.

Ecco il commento dell’allenatore dei biancorossi: “Un buon test di inizio, Lavagna è una squadra di alta classifica in Serie C. Molto forte sui fondamentali di seconda linea e con una struttura di gioco ormai rodata da anni ed anni di affiatamento. Abbiamo giocato a corrente alternata. Il mio focus era rivolto alla fase ricezione-punto che abbiamo allenato maggiormente in questo inizio di stagione e devo dire che tanto con Nonne quanto con Ricceri in regia le risposte non sono state deludenti. Siamo ancora work in progress e c’è tanto ancora da costruire“.