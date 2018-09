Genova. È ufficialmente iniziata la stagione del Cus Genova Volley agli ordini di coach Gerry Grotto, impegnato quest’anno nel campionato nazionale di Serie B.

Nella serata di lunedì 27 agosto al Palacus si è ritrovata la squadra, quasi al completo, per iniziare la preparazione in vista di un campionato difficile ma stimolante, per il quale la dirigenza ha lavorato incessantemente tutta l’estate. L’esordio è previsto per sabato 13 ottobre, sempre al Palacus.

Ecco le parole di Stefano Barberis, team manager della squadra: “Dopo un’estate di lavoro al computer e alla scrivania, è arrivato il momento di iniziare a sudare davvero. Torniamo a casa, al Palacus pronti e carichi per questa stagione che affrontiamo come entusiasmo ed umiltà. La dirigenza comunque continua a lavorare. Mercato ancora aperto come anche sempre alta la volontà di continuare a creare un movimento intorno al Cus Genova Volley e alla pallavolo genovese“.