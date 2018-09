Cus Genova Hockey, successo nella prima di campionato

Genova. Il nuovo Cus Genova Hockey guidato da Cappelli inizia in maniera non ottimale il proprio campionato. Vincendo sì 3 a 0, ma giocando una partita non particolarmente convincente contro il Genova Hockey 1980.

La prestazione non magnifica dei cussini è sicuramente figlia di una condizione fisica ancora non perfetta e dei meccanismi del nuovo sistema di gioco ancora da affinare completamente, ma anche di brutti errori tecnici e di concentrazione.

Nei primi due quarti i biancorossi mantengono tanto il possesso della palla, non riuscendo però mai ad accelerare il ritmo e a rendersi pericolosi, rischiando anche di subire gol in un paio di occasioni. Nel terzo tempo mister Cappelli cambia il sistema di gioco, passando dal 4-4-2 al 4-3-3, modulo utilizzato nella scorsa stagione, mossa che si rivela vincente con i cussini che segnano tre goal negli ultimi due quarti (Tollini su corto e poi due volte Zerbino su azione) portando a casa 3 punti importanti per cominciare bene la stagione.

Il prossimo appuntamento ufficiale per i cussini è fissato per domenica 30 settembre con il doppio impegno di Coppa Italia.

Nell’altro incontro della prima giornata, pareggio 1 a 1 tra HC Genova e HC Savona riserve.