Cus Genova Basket: ufficializzata la rosa

Genova. Nuova stagione per il Cus Genova Basket, stesse ambizioni. Per la seconda volta consecutiva gli universitari, sotto la guida di Giovanni Pansolin, sono riusciti a centrare il successo in Serie C Silver e, come nella stagione precedente, a sfiorare una storica promozione in Serie B.

Con il nuovo anno la sezione ha proseguito sulla linea della gestione degli ultimi anni: priorità dunque ai ragazzi giovani e universitari, come da spirito Cus. Con un occhio di riguardo al settore giovanile, che in futuro avrà il compito di fornire dei nuovi talenti alla prima squadra.

Ecco ufficializzata così la nuova rosa di giocatori, compresi i due nuovi arrivi. Di seguito i numeri di maglia scelti dai cestisti:

Bestagno 0

Vallefuoco S. 3

Bianco 4

Pampuro 7

Dufour 9

Costacurta 10

Vallefuoco N. 11

Bedini 12

Zavaglio 13

Ferraro 14

Mangione 33

Leporati 51