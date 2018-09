Crollo ponte Morandi, Rixi: “decreto Genova” pronto prima del Salone Nautico

Genova. Potrebbe essere pronto prima del Salone Nautico il “decreto Genova”, il provvedimento del governo che permetterà di mettere a punto le misure necessarie per affrontare l’emergenza dovuta al crollo del ponte Morandi.

A spiegarlo il sottosegretario ai Trasporti del governo Conte Edoardo Rixi, che ha partecipato alla riunione in cui Renzo Piano ha presentato la sua idea di ponte al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al sindaco Marco Bucci e ai tecnici di Fincantieri e Autostrade.

“Non posso ancora dire quali siano le misure perché sono diversi i ministeri al lavoro – ha detto Rixi – se si chiama “decreto Genova” è per la grandissima attenzione nei confronti del nostro territorio”.

Particolare preoccupazione e attenzione sarà dedicata al blocco della linea ferroviaria e alle ripercussioni che sta comportando alla portualità, “a Genova le navi non potranno fare rifornimento – spiega Rixi – mettendo in difficoltà qualche traffico come i traghetti per la Sardegna”.