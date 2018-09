Crollo ponte Morandi, riprendono gli interrogatori: Santoro in Procura

Genova. Proseguono gli interrogatori, negli uffici della Procura di Genova, nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Davanti ai pm, questa mattina, Bruno Santoro, dirigente della Divisione 1 (Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione) della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ed ex membro della commissione ispettiva del Ministero. Santoro è uno dei 20 indagati per il crollo del viadotto che lo scorso 14 agosto ha provocato 43 morti.

Santoro si era dimesso alcuni giorni dopo l’iscrizione del suo nome nel registro degli indagati. Era finito al centro di polemiche per alcune consulenze, dal 2009 al 2012, per Aspi.

Dalla commissione si è dimesso anche il professore Antonio Brencich, indagato, mentre è stato sollevato dall’incarico Roberto Ferrazza, anche lui indagato. Nelle scorse settimane sono comparsi davanti ai pm i quattro membri del comitato tecnico del Provveditorato, Salvatore Buonaccorso, Giuseppe Sisca, Mario Servetto e lo stesso Brencich. E poi l’attuale direttore del primo tronco Stefano Marigliani e il suo predecessore, Riccardo Rigacci. Tutti quanti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere