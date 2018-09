Crollo ponte Morandi, prosegue posizionamento dei sensori: sui tempi anche l’incognita meteo

Genova. Iniziate alle 9 di ieri mattina, dopo l’ok di procura e protezione civile, sono proseguite anche questa mattina, sui tronconi di ponte Morandi, le operazioni propedeutiche all’installazione dei sensori che dovranno misurare la stabilità della struttura in vista sia della demolizione delle parti di viadotto ancora in piedi sia per valutare quando e come sarà possibile far rientrare gli sfollati nelle loro case, nella zona rossa attorno e sotto il troncone Est, per recuperare beni e oggetti personali.

Sul posto, stamani, a seguire i lavori che vengono messi in atto dai vigili del fuoco, anche alcuni membri della commissione tecnica della struttura commissariale e l’assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella.

Tra le prime operazioni la rimozione di alcuni impianti che potrebbero fungere da intralcio, oltre al posizionamento delle gru Vernazza che porteranno fisicamente i vigili del fuoco sui piloni. Per ora sono stati posizionati alcuni sensori ottici e le prime stazioni topografiche: serviranno ai tecnici per avere la certezza di lavorare in sicurezza.

Per la copertura completa attraverso prismi di superprecisione, circa 300, bisognerà attendere qualche giorno. Molto dipenderà anche dalle condizioni meteo: impossibile procedere con l’installazione in caso di pioggia e soprattutto di vento.