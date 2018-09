Crollo ponte Morandi, nelle carte dell’inchiesta il cambio di versione dei ‘superconsulenti’ del Cesi

Genova. La notte del 14 agosto, giorno del crollo di ponte Morandi, un manager di Autostrade, Enrico valeri, contatta Cesi, società di consulenza ingegneristica, chiedendo di spedirgli uno studio del maggio 2016 in cui si segnalavano forti criticità sui tiranti del viadotto. La società invia la documentazione accompagnata da una nota in cui è scritto che quelle “problematiche potrebbero non essere la causa del crollo che va ricercata in un vizio progettuale originario”.

Ma nel 2016 la stessa società aveva avvertito Autostrade di “asimmetrie” del ponte: Aspi decise di non intervenire. Nonostante le indicazioni sulle misure urgenti per la messa in sicurezza, Autostrade decise di prendere tempo chiedendo un altro studio al Politecnico di Milano. E’ quanto riportato da vari quotidiani a proposito dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi.

Le carte dell’inchiesta evidenziano possibili buchi nell’attività di controllo che coinvolge Autostrade e il ministero delle Infrastrutture. Un ingegnere del gruppo Cesi ha detto agli investigatori. “Nel 20015 fummo contattati da Autostrade. Il 26 giugno firmammo un contratto relativo a ponte Morandi per servizi specialistici per assessment validazione del sistema di sorveglianza e verifiche strutturali. Abbiamo svolto i test e nel maggio 2016 abbiamo consegnato il report dove veniva specificato che erano state riscontrate asimmetrie di comportamento negli stralli. Avevamo sottolineato la necessità di procedere con un sistema di monitoraggio dinamico permanente. Da quel momento non abbiamo più avuto contatti con Autostrade”.

L’interlocutore era l’ingegnere di Aspi Massimo Meliani, uno degli indagati.