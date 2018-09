Crollo ponte Morandi: le star della musica latino-americana al porto antico per “Genova nel corazon”

Genova. Le più splendenti stelle del latino-americano, unite nel segno della solidarietà con un messaggio: Genova non è sola. Domenica 30 settembre (dalle 17 alle 24) tutte le superstar del Movimiento Artistas Latinos Unidos (dall’attore protagonista di “The latin dream” Fernando Sosa al danzatore di “Ballando con le Stelle” Maykel Fonts e al cantante Seo Fernandez) saranno in Piazza delle Feste, messa a disposizione da Porto Antico di Genova S.p.A. per “Genova en el corazón”, manifestazione finalizzata a raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. I fondi raccolti saranno devoluti alla Comunità di Sant’Egidio per sostenere gli anziani sfollati.

Oltre ad alternarsi sul palco, le diverse celebrità parteciperanno “attivamente” all’evento, «ballando e facendo ballare i partecipanti – racconta Rocco Mariani, organizzatore dell’evento e gestore del Caribe Club – nella pista allestita in Piazza delle Feste. Pochi minuti dopo il crollo del ponte, Mario Garcia mi chiamò subito: era preoccupatissimo. Qualche giorno dopo – prosegue Mariani – abbiamo deciso di far qualcosa per chi ha patito tanto per questa tragedia, cercando di coinvolgere nella solidarietà più gente possibile». “Genova en el corazón” al momento ha coinvolto più di trenta eccellenze del mondo latino-americano, pronte ad alzarsi le maniche e dare, a modo loro, un aiuto. A un mese e mezzo dalla tragedia del 14 agosto, la manifestazione vuole far sentire alle famiglie delle vittime la vicinanza di tutta la Superba: ciò che è successo non va dimenticato, ma superato mano per mano, tutti insieme.

Durante l’evento, i fondi non saranno raccolti solo attraverso i biglietti d’entrata (10€), ma anche con i ricavi della vendita delle magliette “Genova en el corazón” e della vendita all’asta di due quadri. Inoltre, sarà presente una cassetta per chi volesse versare ulteriore denaro a sostegno delle famiglie delle vittime. Il ricavato della manifestazione, al netto delle minime spese di gestione, sarà versato alla comunità di Sant’Egidio, impegnata nel sostegno degli anziani sfollati dopo il crollo di Ponte Morandi.

Parteciperanno alla manifestazione Mario Garcia, Alberto Valdes, Fernando Sosa, Rafael Gonzalez, Maykel Fonts, Seo Fernandez, Tito Calderon, Davide Fazio, Salvo Parisi, Julio Rojas, Jhesus Aponte, Joel Gomez, Jo Mateo, Graziano Boggiani, Daniela Trucco, Laura Maino, Laura e Leo, Chino Delgado, Albertico Calderon e molti altri.