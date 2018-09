Crollo ponte Morandi, iniziativa parlamentare bipartizan per chiedere potenziamento aeroporto di Albenga

Genova. Rilanciare l’aeroporto di Albenga come scalo strategico per migliorare la mobilità della Liguria dopo il crollo di ponte Morandi. Lo hanno proposto in maniera bipartizan i deputati liguri di Pd e Forza Italia Franco Vazio e Giorgio Mulé. “Nel decreto per Genova – dice Mulé – il governo dovrebbe inserire anche misure per snellire l’attivazione dei collegamenti dall’aeroporto di Albenga. Questo perché ad oggi la Liguria e Genova sono un atollo isolato, distanti dal resto del Paese”.

I due politici sono intervenuti in aula a Montecitorio, in replica alla risposta del governo sull’interpellanza urgente per “richiedere in sede europea una deroga per l’utilizzo dell’aeroporto Riviera di Albenga quale scalo provvisorio, nelle more del pieno ripristino della viabilità nell’area di Genova e dell’intera Liguria”. L’atto ispettivo è stato illustrato dal deputato del Pd Franco Vazio.

“Tra le rotte utili su Albenga il volo da e per Roma che, stante l’attuale situazione viaria, risulta difficilmente fruibile dai cittadini del ponente ligure – afferma Vazio – poiché abbiamo compreso che non esiste una contrarietà assoluta dell’Ente nazionale per l’aviazione civile – continua – sentito informalmente in commissione Trasporti alla Camera e che la scelta dipende dalla volontà del Governo, abbiamo inteso interpellare direttamente il Ministro Toninelli”.

I parlamentari di Lega e M5S non hanno sostenuto l’iniziativa di Vazio e Mulé. Il sottosegretario Armando Siri, rispondendo all’interpellanza, ha sostenuto che sarebbero necessari 9-12 mesi per completare la procedura e che quindi quanto richiesto potrebbe aver poca efficacia.