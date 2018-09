Crollo ponte Morandi, in via Piccone la corrispondenza della zona rossa

Genova. I divieti di circolazione imposti dal crollo del ponte autostradale Morandi, implicano anche una riorganizzazione dei servizi di Poste Italiane.

I cittadini residenti nelle vie: salita Vittorio Bersezio (civici 23 – 25 – 27); via del Campasso (civici dal 37 al 41); via Greto di Cornigliano (civici 10-12-14-18); via Enrico Porro (civici dal 5A all’11C e dal 6 al 16); via Nicola Lorenzi (tutti i civici) e via Walter Fillak (distributore Eni), che la corrispondenza loro diretta è ora disponibile nell’ufficio postale di Genova 54, in via Antonio Piccone.

Il ritiro della stessa potrà essere effettuato da lunedì a venerdì dalle ore 08:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Per il ritiro è necessario presentarsi allo sportello muniti di documento di riconoscimento.