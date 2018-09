Crollo Ponte Morandi, il 14 settembre manifestazione M5s in Valpolcevera

Genova Il 14 settembre, a un mese esatto dal crollo del Ponte Morandi, si apre l’M5s Tour: una tre giorni dedicata alla val Polcevera per ricordare le 43 vittime e provare a ragionare, insieme a parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali, comunali e municipali, sul futuro di Genova, degli sfollati, dei residenti e dei commercianti così duramente colpiti.

Lo annuncia il M5s. “L’evento, concepito e ideato prima di questa immane tragedia, è diventata l’occasione per andare incontro ai cittadini della val Polcevera, che oggi vive un totale isolamento dal resto della città” spiega una nota. La manifestazione si apre venerdì 14 settembre (alle ore 17) con un momento commemorativo per la tragedia del Ponte.

Saranno presenti, oltre al Gruppo regionale M5S Liguria, l’ europarlamentare Tiziana Beghin, i parlamentari M5S liguri e non solo, tra cui anche il senatore Nicola Morra, che terrà un intervento sulle infiltrazioni mafiose in Liguria. Non mancheranno momenti di intrattenimento, con artisti, musica dal vivo, comici e iniziative pensate anche per i più piccoli.