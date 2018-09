Crollo ponte Morandi ed emergenza sanitaria, scatta la petizione che vuole il pronto h24 a Pontedecimo

Genova. Dopo la tragedia del Ponte Morandi e i forti disagi che ciò ha comportato alla viabilità della Valpolcevera, una testata locale, Il Corriere delle Valli, lancia una raccolta firme per chiedere alla Regione Liguria di potenziare l’ospedale Gallino di Pontedecimo, centro sanitario fondamentale per gli abitanti della vallata, dei comuni limitrofi, come Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, e della Valle Scrivia.

“Attualmente – si legge sulla piattaforma change.org – infatti, una larga percentuale della popolazione dell’entroterra genovese si trova in una situazione di emergenza, senza un punto di primo soccorso aperto durante la notte. L’attuale viabilità obbliga a rivolgersi all’ospedale Villa Scassi o all’ospedale San Martino percorrendo una tratta di autostrada che nelle prossime settimane sarà di certo sempre più congestionata e trafficata, con grave rischio per i casi urgenti”.

Regione Liguria ha proposto alcuni ampliamenti dei servizi ambulatoriali e la garanzia dell’eliambulanza attiva, misure che però non sono sufficienti per un territorio così ampio. Per questo la petizione chiede a Regione Liguria di sancire il ritorno all’apertura 24H del punto di primo soccorso dell’ospedale Gallino.

Già raccolte quasi 3000 firme.