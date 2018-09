Crollo ponte Morandi, dimessa Rita Giancristofaro

Genova. Ha lasciato l’ospedale Galliera una dei feriti del crollo del ponte Morandi.

Ieri sera, intorno alle ore 22 è stata dimessa Rita Giancristofaro, la donna, 41 anni, per diversi giorni è stata in rianimazione, si temeva per la sua vita: il trauma toracico aveva interessato i polmoni e quindi la respirazione.

La paziente è stata trasportata a Trieste dove continuerà la riabilitazione presso l’azienda ospedaliera triestina.