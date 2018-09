Crollo ponte Morandi, da Autostrade un seconda tranche di aiuti agli sfollati

Genova. Società Autostrade dovrebbe stanziare una seconda tranche di aiuti a fondo perduto a favore degli sfollati del ponte Morandi. La decisione dovrebbe essere ratificata in un incontro, stasera a Palazzo Tursi, tra il sindaco Marco Bucci, la stessa società e una delegazione degli sfollati. “La seconda doverosa tranche di aiuti è una misura tampone e transitoria per sopperire alle necessità immediate di chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa – sottolinea l’assessore al Bilancio del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, a margine di un incontro con le commissioni Ambiente e Territorio della Camera – e non ha nulla a che vedere con i risarcimenti”.

Autostrade aveva già erogato tra gli 8 e i 12 mila euro a ciascuna famiglia degli sfollati. “I tempi del rientro si allungano, i disagi aumentano e l’autunno sta per iniziare – dice il presidente del comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera – la prima quota di aiuti non basta a sopperire alle esigenze primarie di vita, quindi Società Autostrade deve farsi carico della nostra richiesta”.

Il Comune di Genova è al lavoro affinché “gli sfollati del ponte Morandi vengano risarciti per la perdita della propria abitazione entro il 2018, con importi superiori al doppio del valore al metro quadrato degli immobili in base alle quotazioni dell’Agenzia del Territorio”. E’ l’obiettivo indicato dall’assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi stamani a Genova a margine di un incontro con le commissioni Ambiente e Territorio della Camera. Domani a Genova è prevista la prima audizione del ‘Comitato Pris’, per avviare l’iter dei risarcimenti, che dovrebbero essere a carico di Società Autostrade.

“Il problema non è l’indicazione del Pris o la quantificazione, – interviene il presidente del comitato degli sfollati del ponte Morandi, Franco Ravera – il problema è che non sappiamo quale sarà il soggetto che pagherà? Oggi per scelte nazionali ci sono solo litigi”. “Stiamo lavorando affinché gli sfollati possano essere risarciti in modo largamente sovrabbondanti rispetto al valore dell’immobile ed entro l’anno, – ribadisce Piciocchi – sarebbe fondamentale per dare alle persone la possibilità di riorganizzare la propria vita. Oltre a un budget adeguato, serve anche il soggetto che paga”