Crollo ponte Morandi, Cozzi: “Dobbiamo fare presto”. Riunioni in procura con guardia di finanza e consulenti

Genova. Giornata fitta di riunioni in Procura a Genova. Questa mattina è rientrato dalle ferie il sostituto procuratore Walter Cotugno e nella mattinata ha incontrato i colleghi che coordinano con lui l’indagine: il sostituto Massimo Terrile e gli aggiunti Paolo D’Ovidio e Ranieri Miniati. Nel pomeriggio sono arrivati gli uomini della guardia di Finanza e i consulenti tecnici della Procura

“Dobbiamo fare presto”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che questo pomeriggio insieme al procuratore generale Valeria Fazio ha fatto un sopralluogo nella zona dove ha sede Ansaldo Energia: “Ci sono aziende in sofferenza” ha aggiunto il procuratore che ha fatto capire anche come l’incidente probatorio che ieri sembra destinato a slittare, potrebbe invece essere fissato a breve. Questo perché la procura vorrebbe poterlo svolgere “conservando lo stato dei luoghi”. Visto che la Procura sa di non poter far slittare troppo la demolizione dei tronconi, l’unica alternativa è quella di accelerare sui tempi della maxi consulenza in contraddittorio.

Se sul registro degli indagati ancora la procura di Genova non ha iscritto nessun nome potrebbe essere ormai solo questione di ore. Nei giorni scorsi la guardia di finanza ha stilato per la procura la lista con gli organigrammi dei principali enti coinvolti. L’elenco dei nomi che rappresentano i vertici degli enti coinvolti nel periodo temporale dal 2015 ad oggi si ferma a 13 persone.

Come hanno riportato questa mattina diversi quotidiani si tratterebbe di Fabio Cerchiai (presidente di Autostrade per l’Italia), Giovanni Castellucci (Ad), Paolo Berti (direttore centrale operazioni), Michelle Donferri Mitelli (direttore maintenance e investimenti), Stefano Marigliani (direttore primo tronco). Tre i dirigenti di Spea engineering, controllata da Autostrade che avrebbe dovuto eseguire la ristrutturazione ai tiranti: Antonio Galatà (amministratore delegato), Massimo Bazzarelli (coordinatore attività progettazione ufficio sicurezza), Massimiliano Giacobbi (responsabile progetto “retrofitting” dei tiranti). Cinque i funzionari pubblici, tre della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali (Roma): Vincenzo Cinelli (capo), Bruno Santoro (responsabile controlli qualità servizio autostradale), Giovanni Proietti (capo divisione analisi e investimenti). Infine il Provveditore alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte Roberto Ferrazza e il capo ufficio ispettivo territoriale Carmine Testa.