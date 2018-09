Crollo ponte Morandi, abbonamento Atp pendolari Valle Stura anche per treno e bus

Genova. Atp Esercizio nell’ambito del tavolo operativo dei trasporti pubblici sul dopo ponte Morandi ha chiesto e ottenuto per gli abbonati pendolari della Valle Stura (Tiglieto, Masone, Campo Ligure e Rossiglione) e di Mele di poter viaggiare con lo stesso abbonamento e senza costi aggiuntivi anche sui mezzi Amt e Trenitalia, una volta raggiunto il nuovo capolinea Di Pra.

“E’ giusto chiarire che per questi pendolari di vallata, che più di altri soffrono i disagi legati alla nuova viabilità, abbiamo deciso consentire di viaggiare con lo stesso abbonamento anche sui mezzi Amt e anche sui treni regionali per Genova, una volta che sono arrivati in corriera presso il nuovo capolinea di Genova Pra – conferma Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio – per avere questo servizio i nostri abbonati non dovranno pagare un euro in più. I costi di trasporto aggiuntivi – spiega – li copriremo noi di Atp con le risorse di bilancio”.

Nei giorni scorsi, anche alcuni comitati di pendolari della Valle Stura si erano interrogati sulla questione, lamentando la mancata possibilità di viaggiare con un unico abbonamento sui tre vettori: «Forse l’informazione sulla possibilità che hanno non era ancora stata comunicata a tutti. Comunque rassicuriamo i nostri utenti della Valle Stura e di Mele che il nuovo sistema, certamente vantaggioso per loro, è già in vigore. Con il vecchio sistema il costo dell’abbonamento integrato tra i tre vettori era di 116 euro, quello per il solo trasporto sui nostri mezzi è di 70 euro. I 46 euro di differenza non verranno richiesti a nessuno dei nostri abbonati».