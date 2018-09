Crollo Ponte Morandi, 20 persone iscritte nel registro degli indagati. Presenti anche i vertici di Autostrade per l’Italia

Genova. La Procura di Genova ha iscritto 20 persone nel registro degli indagati per il crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto alle 11.36 e costato la vita a 43 persone.

I reati ipotizzati sono omicidio colposo aggravato dalla violazione della norma anti- infortunistica, disastro colposo attentato colposo alla sicurezza dei trasporti.

Tra gli indagati ci sono i vertici di Autostrade per l’Italia. Il provvedimenti saranno notificati nelle prossime ore, indagata anche la società Autostrade per l’Italia per la responsabilità amministrativa in base alle legge 231.