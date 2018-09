Crollo di ponte Morandi, esonero del Durc per le imprese danneggiate

Genova. Il consiglio regionale della Liguria, riunito questa mattina a Genova, ha approvato all’unanimità un disegno di legge per semplificare l’accesso alle agevolazioni economiche destinate alle imprese liguri coinvolte dal crollo del ponte Morandi.

Il provvedimento stabilisce che per snellire le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni economiche regionali a favore delle attività economiche danneggiate dall’evento, in modo diretto o indiretto, le agevolazioni non cofinanziate con fondi comunitari non sono subordinate alla regolarità contributiva dell’impresa, il cosiddetto Durc.

Sono molte le proposte arrivate dai vari gruppi politici per sgravare fiscalmente e operativamente le attività produttive della zona rossa o della zona arancione.