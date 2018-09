Costa Crociere cerca 148 persone, iscrizioni aperte per i corsi di formazione: 7 partecipanti su 10 saranno assunti

Genova. Costa Crociere ha aperto le iscrizioni per otto nuovi corsi di formazione, per un totale di 147 posti disponibili, finalizzati all’assunzione di personale di bordo delle sue navi. Costa Crociere si impegna infatti ad assumere tra il 60% e il 70% dei partecipanti che avranno completato con successo ogni corso.

Al termine delle edizioni precedenti, la percentuale di assunzioni da parte della compagnia italiana ha comunque raggiunto quasi il 100%. Tutti i percorsi formativi sono interamente gratuiti, in quanto finanziati dal Fondo Sociale Europeo o da altri fondi sociali.

I primi cinque corsi, organizzati da Costa Crociere insieme alla Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile e in collaborazione con la Regione Liguria, si svolgeranno presso l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere, nella sede di Villa Figoli Des Geneys ad Arenzano (Genova). Nel dettaglio, sono attualmente aperti i bandi per Animatore per Bambini e Ragazzi (scadenza 10 settembre), Tecnico per gli spettacoli e l’intrattenimento (scadenza 24 settembre), Pasticciere di Bordo (scadenza 1 ottobre), Cuoco di Bordo (scadenza 22 ottobre), con 20 posti disponibili ciascuno. Questi percorsi prevedono tra le 364 e le 520 ore di lezione, sia teorica sia pratica da svolgersi sulle navi, variabili in base al corso prescelto. Il quinto bando apre le selezioni per il primo percorso di Istituto Tecnico Superiore dedicato agli addetti al ricevimento e ai servizi di informazione per l’ospite a bordo (scadenza 15 ottobre), che prevede 22 posti disponibili per un totale di 2.120 ore, di cui 920 di lezioni teorico-pratiche e 1.200 di stage.

Ai percorsi realizzati insieme ad Accademia Ospitalità Italiana Crociere vanno aggiunti ulteriori tre corsi che si svolgeranno nelle Marche e in Trentino. Due bandi sono realizzati da Costa e Assindustria Consulting in collaborazione con la Regione Marche, rispettivamente per Addetto all’Accoglienza (15 posti disponibili) e Cuoco Tecnologo (10 posti), che si svolgeranno a Pesaro. Il termine per iscriversi alle selezioni è fissato per il 18 settembre 2018. Un terzo corso per diventare Addetti al ricevimento e ai servizi di informazione per l’ospite (20 posti disponibili), con sede a Trento, è stato invece promosso insieme a l’ente di formazione Seac Cefor S.R.L., Confcommercio Trentino e all’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento. Il termine per l’iscrizione al bando è fissato al 10 settembre 2018.

Tutte le domande di iscrizione e le schede informative degli otto corsi, con i contenuti e le modalità di selezione, sono disponibili sul sito http://career.costacrociere.it/courses/. Per i corsi organizzati con l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere, maggiori dettagli sono consultabili anche su www.accademiamarinamercantile.it. Per i programmi promossi dalla Regione Marche, è possibile inoltrare le domande direttamente al sito www.provincialavoro.it. , mentre per il corso realizzato in Trentino, è possibile consultare il sito formazionexte.agenzialavoro.tn.it.

Gli studenti selezionati avranno la possibilità di accedere ad una formazione di assoluta eccellenza, che prevede sia una parte teorica in aula, sia una pratica a bordo delle navi, e di avere una prima possibilità di impiego con la compagnia di crociere numero uno in Europa. I corsi offrono un numero chiuso di posti a seconda del percorso formativo scelto, e si rivolgono a giovani ed adulti disoccupati o in stato di non occupazione, cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno illimitato. Alcuni corsi specificano di rivolgersi ai residenti e/o domiciliati nella regione in cui avrà sede il programma formativo.

Requisiti di base necessari per potersi iscrivere ai bandi sono: la maggiore età, essere in stato di non occupazione, avere conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza della lingua inglese. Ulteriori requisiti per le selezioni, se presenti, sono specificati all’interno delle schede informative di ciascun bando.