Corso De Stefanis, dopo due incidenti conducente e passeggero provano a scambiarsi. Smascherati dalla Polizia Locale

Genova. Con l’aiuto dei cittadini la Polizia Locale ha identificato e denunciato due persone che, dopo aver provocato una serie di incidenti, hanno tentato di scambiarsi il ruolo tra passeggero e guidatore.

I fatti risalgono allo scorso 18 maggio, quando alle due di notte un’automobile, in corso De Stefanis, urta un motociclista che procedeva in senso opposto e prosegue la marcia. Nel tentativo di allontanarsi l’auto, che svolta nella via Tortona, ma il conducente perde il controllo e urta altre due auto in sosta, poi decide di parcheggiare nel tentativo di nascondersi.

Alcuni cittadini, però, che hanno assisitito ai fatti, hanno chiamato la centrale operativa della Polizia Locale, e si sono messi all’inseguimento della macchina, e sono nei paraggi quando il conducente compie il suo maldestro tentativo di nascondersi tra le auto parcheggiate. In pochi istanti arrivano anche due pattuglie della Polizia Locale e i due vengono fermati.

Entrambi trentenni di origine albanese, uno si dichiara conducente e l’altro, ovviamente passeggero. I controlli alcolimetrici dimostrano che entrambi sono positivi oltre la soglia consentita, e Il giovane che si è dichiarato conducente risulta anche sprovvisto di patente, pertanto non incorrerebbe nella prevista sanzione di sospensione, ricevendo per questa specifica infrazione solo in una sanzione amministrativa pecuniara.

Qualcosa però non torna con le testimonianze dei cittadini che hanno seguito l’autoveicolo, quindi i colleghi del reparto giudiziaria della PL decidono di andare pù a fondo e iniziano una serie di indagini e controlli sulle telecamere per accertare quale fosse il vero conducente.

Al termine dei controlli è emerso che il vero conducente era il giovane che si era dichiarato passeggero, ed è titolare di una patente con conversione italiana. Così entrambi sono stati denunciati. il vero conducente per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso, e il vero passeggero per favoreggiamento.