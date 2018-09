Corrado Schiazza applaude la sua Sestrese

Genova. Sta lavorando sodo la Sestrese di mister Corrado Schiazza, che punta a disputare una stagione importante, dopo la retrocessione dello scorso campionato.

“La società mi ha messo a disposizione una rosa di giocatori all’altezza della situazione, la squadra, equilibrata e competitiva, è in grado di lottare per le posizioni che contano – afferma il trainer verde stellato – ragion per cui sono molto soddisfatto”.

Quali giocatori ti hanno particolarmente impressionato?

“Nella mia idea di intendere il calcio metto sempre il collettivo davanti a tutto e tutti – continua Schiazza – ma se devo fare dei nomi, mi ha colpito il reparto avanzato, nel quale, oltre alla bravura di Akkari, si stanno mettendo in mostra Mereto e Camara, due giovani (ndr, classe 2000) molto interessanti”.

In Coppa Italia siete primi, a pari merito con il Serra Riccò e nel prossimo turno giocherete a Pontedecimo con il Mignanego, è scontato dire che pensate al passaggio del turno?

“Giocheremo, come sempre per vincere, come lo farà il Serra, impegnato con il Vallescrivia, in caso di eventuale parità, entrerà in gioco la differenza reti, speriamo di poter centrare l’obiettivo”.