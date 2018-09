Cornigliano, scooter “investito” da tir in via Siffredi. E’ caos viabilità

Genova. Nulla di grave per fortuna: nei pressi della rotonda di via Siffredi, direzione Genova, uno scooter è stato urtato da un tir diretto in porto, finendo sotto il mezzo pesante.

L’incidente è avvenuto a bassa velocità, e quindi, per fortuna, nessuno si è ferito gravemente e non ci sono stati danni ingenti. Solo, ancora, ripercussioni per la viabilità.

Lo scontro è solo l’ultimo di una già lunga serie di incidenti che si stanno verificando in questi giorni nelle strade del ponente genovese, “invase” dal traffico dell’A10 trasferitosi sulla viabilità urbana.

(Foto e video di Roberto Campi)