Cornigliano, non solo disagi: in corso i lavori per la passerella sopra stazione e svincolo aeroporto

Genova. A fianco delle imprese Delta Lavori e Zara Metalmeccanica e per conto di Sviluppo Genova Spa, Sinergo Spa è impegnata nei lavori di costruzione di un’opera strategica per la città. «Tutti stanno lavorando perché questa venga aperta in anticipo sui tempi pianificati, così da rendere percorribile una nuova direttrice stradale alternativa alla viabilità interrotta dal recente crollo del ponte Morandi», spiegano dalla direzione di Sinergo.

L’attraversamento della ferrovia Genova-Ventimiglia e della viabilità di Cornigliano è ottenuto con un sovrappasso a carreggiate separate lungo complessivamente 310 m. Esso è composto da impalcati in calcestruzzo per i tratti di avvicinamento (luci di 35 m) e metallici a cassone per i tratti di scavalco a luce maggiore (55-65 m).

La struttura, isolata sismicamente, ha richiesto impegnative progettazioni di variante sia per far fronte alla complessità dei sistemi fondazionali – con pali di diametro Ø 2500 mm, opere provvisionali, attività di bonifica bellica e sostegno del rilevato ferroviario in servizio – sia per programmare il montaggio in quota degli stessi impalcati metallici – con minime interruzioni del traffico e variazione dello schema di vincolo post-varo.