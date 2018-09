Cornigliano, le associazioni si mobilitano: “Avanti con la riqualificazione”

Genova. Per la città è un momento difficile, e sono tante le incertezze per i progetti in essere la cui priorità è stata stravolta dagli eventi del 14 agosto. Per delegazioni come Cornigliano la congiuntura ha posto una pesante incognita sul futuro.

Ma le associazioni non ci stanno, e si mobilitano compatte per chiedere alle amministrazioni di proseguire il percorso di riqualificazione del quartiere atteso da anni. Lo fanno attraverso una lettera indirizzata ai vari enti territoriali, per mettere i puntini sulle i, e fare quadrato sulle promesse di questi anni.

Nei giorni in cui anche le vie di Cornigliano subiscono i pesanti intasamenti di traffico, la richiesta è molto semplice “Portare avanti il progetto di riqualificazione delle aree e delle vie, rispettando le tempistiche previste”.

“Il progetto di restyling di via Cornigliano non deve essere stravolto – li legge nella missiva – nello specifico una corsia per senso di marcia”

Ma non solo: le associazioni richiedono l’attivazione urgente delle centraline per il monitoraggio dell’area presenti ma non in funzione e un incontro per capire “definitivamente” le intenzioni di questa amministrazione”. La lettera è arrivata, si aspetta la risposta.