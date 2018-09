Cornigliano, da domani cambia la viabilità per vie e piazze. Ecco i dettagli

Genova. L’assessore alla mobilità del Comune di Genova, Stefano Balleari informa che, nella giornata di domani, mercoledì 5 settembre, a lavori ultimati, la viabilità in alcune strade di Cornigliano varierà per garantire un più agevole accesso alle aree interne.

Ecco le modifiche. Via Umberto Bertolotti: nel tratto compreso tra piazza Metastasio e via Minghetti è invertito il senso di marcia con direzione da levante verso ponente. Vico Saponieria: è istituita l’inversione del senso di marcia ovvero, da monte verso mare. Piazza Battelli: è istituito il senso unico di marcia verso ponente. Piazza Monteverde: è istituito il senso unico di marcia verso ponente che confluisce nella via Bertolotti avendo però l’obbligo di arresto all’intersezione (STOP).

“Si tratta di un’ulteriore variazione all’interno dell’esperimento della gestione del flusso veicolare da ponente a levante sulla strada Guido Rossa – sottolinea l’assessore Stefano Balleari – Da ieri via Cornigliano è percorribile, nei giorni feriali, dalle 10 alle 16 in direzione ponente-levante e per tutto il giorno il sabato e la domenica, salvo complicazioni. Stiamo sperimentato soluzioni per venire incontro alle esigenze di commercianti e popolazione”.