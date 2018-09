Coppa Liguria, Sciarborasca esordio vincente

Cogoleto. Esordio vincente dello Sciarborasca in Coppa Liguria (Girone C).

I ragazzi di mister Berogno vincono (3-1), con merito, in casa dell’ambizioso Speranza Savona, al termine di una partita ben giocata da entrambe le contendenti.

Le reti vincenti portano le firme di Nania (al 48°), Galasso (al 58°) e Geltrudini (all’80°), mentre la rete della bandiera dei savonesi è realizzata da Ferrotti (su calcio di rigore, al 92°).

Le formazioni scese in campo:

Speranza: Cambone, Parodi, Salani, Di Mare, Moresco, Xhuri, Scarfò, Manè, Cham, Piccardi, Molinari

A disposizione: Sabally, Seck, Ferrotti, Besio, Raineri, Sala Allenatore: Frumento

Sciarborasca: Vallarino, Nania, Parodi, Comito, Sacco, Aloe, Galasso, Patrone, Cenname, Bruzzese, Aiello

A disposizione: De Paola, Avella, Boggiano, Geltrudini, Fancello, Degl’Innocenti, Buzzo Allenatore: Berogno

Lo Speranza tornerà nuovamente in campo (in casa del Cogoleto) mentre nell’ultimo turno andrà in scena l’atteso derby Sciarborasca-Cogoleto