Genova. Alle Piscine di Albaro nella giornata di ieri, sabato 22 settembre, sono andate in scena le prime due giornate del girone A del primo turno della Coppa Italia.

Al mattino, lo Sporting Club Quinto ha avuto la meglio 10-9 sul Nuoto Catania, mentre la Sport Management ha battuto 14-5 il Circolo Nautico Posillipo. Alla sera invece la formazione partenopea ha sconfitto 14-10 lo Sporting Club Quinto; invece la Sport Management ha intascato la seconda vittoria per 19-10 contro il Nuoto Catania.

Si torna a giocare questa mattina alle ore 10 con l’incontro fra Nuoto Catania e Posillipo, mentre alle 11,30 scenderanno in vasca Bpm Sport Management e Sporting Club Quinto.

I tabellini della 1ª giornata

CN Posillipo-Sport Management 5-14

Posillipo: Sudomlyak, Picca, Di Martire 1, Calì, Mattiello 2, Gregorio, Marziali, Rossi 1, Papakos, Scalzone, Manzi, Saccoia 1, Negri. All. Brancaccio

Sport Management: Lazovic, Dolce 1, Damonte 3, Alesiani 2, Fondelli 1, Di Somma 1, Drasovic, Bruni, Mirarchi, Luongo 3, Casasola 2, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti

Arbitri: Piano e Savarese

Note: parziali 1-1, 3-5, 0-7, 1-1. Uscito per limite di falli Bruni (S) nel terzo tempo. Superirotià numeriche: Posillipo 3/9, Sport Management 2/9.

Nuoto Catania-SC Quinto 9-10

Nuoto Catania: Risticevic, Lucas 2 (1 rig.), F. Jankovic 2, Buzdovacic 1, Catania 1, Eu. Russo, G. Torrisi 1, Scebba, Kacar, Privitera 1, D. Presciutti, Cuccovillo 1, Castorina. All. Dato

SC Quinto: Pellerano, Paunovic 2, Bielik 1, Mugnaini 3, F. Brambilla 1, Lindhout 1 (rig.), Gavazzi 1, N. Vavic 1, Boero, Bittarello, Mujovic, Amelio, Accardo. All. Luccianti

Arbitri: Colombo e L. Bianco

Note: parziali 2-3, 2-2, 2-3, 3-2. Usciti per limite di falli D. Presciutti (C) e Boero (Q) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 3/6 + un rigore e Quinto 6/12 + un rigore. L’ultimo gol di Paunovic (C) a 2’09” dalla fine in superiorità numerica.

I tabellini della 2ª giornata

Sport Management-Nuoto Catania 19-10

Sport Management: Lazovic, Dolce 1, Damonte 3, Alesiani 1, Fondelli 4, E. Di Somma 1, Drasovic 1, Bruni 1, Mirarchi 3, Luongo 3, Casasola 1, Valentino, Nicosia. All. Baldineti

Nuoto Catania: Ristocevic, Lucas 1, Jiankovic, Buzdovacic 1, Catania 1, Russo 1, Torrisi 2, Scebba, Kacar 2, Privitera, Presciutti, Cuccovillo 2, Castorina. All. Dato

Arbitri: Colombo e Piano

Note: 6-2, 5-1, 6-5, 2-2. Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Sport Management 9/11 e Nuoto Catania 4/4.

SC Quinto-CN Posillipo 10-14

SC Quinto: Pellerano, Paunovic, Bielik, Mugnaini 1, F. Brambilla 2, Lindhout 4 (1 rig.) , Gavazzi 2, N. Vavic, Boero, Bittarello 1 (1 rig.), Villa, Amelio, Accardo. All. Luccianti

CN Posillipo: Sudomlyak, Iodice 2, M. Di Martire 4, Picca, Mattiello 2 (1 rig.), G. Di Martire, Marziali, Rossi 2 (1 rig.), Papakos, Scalzone, Manzi 1, Saccoia 3, Negri. All. Brancaccio

Arbitri: L. Bianco e Rovida

Note: parziali 1-3, 3-5, 3-2, 3-4. Uscito per limiti di falli Scalzone (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Quinto 4/11 + 2 rigori e CN Posilipo 3/6 + 2 rigori