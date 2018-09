Coppa Italia: la stagione del Bogliasco inizia con un pareggio contro il Savona

Bogliasco. Comincia con un pirotecnico pareggio l’avventura bis di Daniele Magalotti sulla panchina del Bogliasco Bene. Nel primo impegno del girone iniziale di Coppa Italia i biancazzurri ospitano alla Vassallo i “cugini” del Savona ed il clima è subito di quelli da cuori forti, soprattutto nel finale quando il punteggio in bilico e qualche concessione arbitrale di troppo surriscaldano gli animi dei giocatori e dei numerosi tifosi accorsi nella vasca levantina.

A sbloccare l’incontro sono gli ospiti, subito avanti al primo affondo con Lorenzo Bianco. A metà parziale ci pensano gli ex di turno Roberto Ravina e Sasha Sadovyy a confezionare l’1 a 1, con il primo a servire ed il secondo a finalizzare. Poi per un tempo e mezzo gli attacchi latitano e solo a 13” dal cambio vasca arriva l’acuto dalla distanza di Gambacorta che vale il primo vantaggio locale.

La sterilità offensiva delle due squadre prosegue anche nel terzo quarto, o almeno per metà di esso. Questa volta è il savonese Milakovic, in superiorità, a infrangere l’astinenza, imitato poco dopo dal bogliaschino Puccio, alla cui rete segue il primo accenno di rissa di una gara via via sempre più calda, e il nuovo pareggio ospite firmato ancora da Lorenzo Bianco.

Gli ultimi otto minuti sono un vero turbine di emozioni. Bogliasco va avanti con Lanzoni ad uomo in più ma Milakovic e Giacomo Novara (al termine di un’azione contestatissima nella quale Fracas è costretto ad abbandonare l’acqua con una visibile ferita all’occhio sinistro) ribaltano la situazione nei due minuti successivi. A 90 secondi dalla fine i ragazzi allenati da Angelini sono avanti 5-4 ma a quel punto succede di tutto. In un clima infuocato Guidaldi sotto misura ristabilisce la parità, Corio con una bomba da fuori perimetro riporta avanti i suoi ma è di Alessandro Di Somma la firma che a 38” dalla sirena sancisce il 6 a 6 finale.

“Mi dà da pensare il fatto che in ogni riunione con gli arbitri si parli tanto di ridurre la violenza – commenta un po’ amareggiato a fine gara coach Magalotti -. Oggi, purtroppo di pallanuoto ne abbiamo vista davvero poca. Pensando al gioco davanti abbiamo sprecato tanto e dobbiamo senza dubbio migliorare anche se è pur vero che di fronte avevamo un grande portiere come Soro. È andata meglio in difesa dove comunque abbiamo concesso qualche errore di troppo. Ora testa alla Canottieri”.

Appuntamento domattina, sempre alla Vassallo alle ore 9,30.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Rari Nantes Savona 6-6

(Parziali: 1-1, 1-0, 1-2, 3-3)

Bogliasco Bene: Prian, Ferrero, A. Di Somma 1, Fracas, Lanzoni 1, Ravina, Gambacorta 1, Monari, Guidi, Guidaldi 1, Puccio 1, Sadovyy 1, Di Donna. All. Magalotti.

Rari Nantes Savona: Soro, Patchaliev, Del Vecchio, Ghillino, L. Bianco 2, Corio 1, Piombo, Milakovic 2, G. Bianco, G. Novara 1, E. Novara, Colombo, Missiroli. All. Angelini.

Arbitri: Severo e Petronilli. Giudice arbitro: Costa.

Note. Superiorità numeriche: Bogliasco 2 su 9, Savona 2 su 10. Uscito per tre falli Sadovyy nel terzo tempo.